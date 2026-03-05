  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz kitlendi ticaret Ümit Burnu’na kaydı Prof. Dr. Nevzat Tarhan okullardaki şiddet olaylarını yorumladı: Gençler, ergenlik, madde kullanımı ve dijital zorbalık kıskacında! Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Trump ile İran arasında... Özgür Özel'den Akla Ziyan İddialar: Milli Savunmayı Hedef Aldı! Bunları inkar etti AP milletvekili Boylan’dan sert mesaj: AB omurgalı davranmalı Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu
Gündem Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

"DİPLOMASİNİN DEVREYE ALINMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık

Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı
Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı

Gündem

Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı

Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü

Gündem

Başkan Erdoğan, Şerif ile görüştü

Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı
Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı

Erdoğan Mehmetçik ile iftarda buluştu! Füze testi yapmayın diyenlere tokat gibi cevap
Erdoğan Mehmetçik ile iftarda buluştu! Füze testi yapmayın diyenlere tokat gibi cevap

Gündem

Erdoğan Mehmetçik ile iftarda buluştu! Füze testi yapmayın diyenlere tokat gibi cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23