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'Trump için özür diliyoruz'

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu ABD’li Prof. Dr. Philip Kotler Donald Trump'ın politikalarını eleştirerek "Onun için özür diliyoruz” dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 06:13
'Trump için özür diliyoruz'

İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun davetlisi olarak İstanbul’a gelen dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu olarak bilinen Amerikalı profesör Philip Kotler ile küresel pazarlama yöntemlerini, işletmeleri bekleyen sorunları ve küresel ticaretin karşı karşıya olduğu riskleri konuştuk. Dünya Pazarlama Zirvesi'nin ardından İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliği yaptığı buluşmada sorularımızı cevaplandıran Philip Kotler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ağır ifadelerle yüklendi.

O bu dünyada yaşamıyor

Çin’in dünyaya açılma politikalarına karşın ABD’nin ülkeleri hedef almanın, gümrük tarifelerini yükseltmesinin başarılı bir pazarlama yöntemi olup olmadığını sorduğumuz Kutler, şunları söyledi: “Trump pek çok bakımdan çok çelişkili bir kişi. Şu anda ABD'yi tamamen böldü. Ülkenin yarısı onu başkanlıktan indirmek ve cezalandırmak istiyor. İnsanların yüzde 40'ı ise onu destekliyor, onunla eğleniyor. Egoist, bencil bir adam ve hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir şey okumuyor ve kimseyi dinlemiyor. O bu dünyada yaşamıyor, kendi zihninde yaşıyor.”

Paraşütle ve dronla gelecekler

Trum’ın gümrük tarifelerini yükseltmesinin yanısıra mültecilere yönelik duvar örmesini de eleştiren Kutler, bunun çare olmadığını vurguladı: Sürekli duvarlar örüyor ama insanlar paraşütlerle, dronlarla gelecek. Öyle bir dönüşüm olacak ki... Trump geçici. Onun için özür diliyoruz. Eğer demokratlar doğru adayı bulursa 2020'de gidecek. Ben Michael Bloomberg'i beğeniyorum. New York'u yönetti. Trump bir iş adamıydı ama şirketini çok kötü yönetiyordu. Örneğin Starbucks'ı yöneten kişinin ABD'yi yönetmesini isterim.”

İhtiyatı elden bırakmamalı

Son yıllarda dünyada artan milliyetçilik ve korumacılığı paradoks olarak nitelendiren Kotler, her şeyin senaryo planlamasına bağlı olduğunu vurguladı: "İyimser senaryo atılımcı olur. Kötümser senaryoya inanırsanız çok fazla atılım yapmamak daha doğru. Nasıl ihtiyatlı ve atılımlı olunabilir noktasında, her şirket kendi kararını kendisi verecek. Çok fazla şirket ihtiyatlı olursa bu da resesyona neden olur. İş dünyasının tavrı, önümüzdeki dönemin iyi mi, kötü mü olacağında belirli olacak.”

Robotlar kriz çıkarabilir

ABD’de öğrencilerin yüzde 25'inin mezun olduklarında kendi şirketini kurmak istediğini belirten Kotler, Türkiye'de de öğrencilerin global olarak düşünmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Her şirketin krizlerden mutlaka etkileneceğini, ancak krizlerin bir fırsata da dönüşebileceğini anlatan Kotler, teknolojik dönüşümün insan hayatındaki olumsuz yanlarına da dikkat çekti: Robotlar, yapay zeka kriz yapabilir. Bazı kişiler işinden olabilir. Sektörler bitebilir. Daha iyi bir iklim, daha iyi bir gezegen için imkanların olması lazım.”

Türkiye merak uyandırıyor

İtalya’nın marka başarılarından örnek veren Kotler, “Sizin kültürünüz dünya tarafından merak ediliyor. İddianız var, gelenek var, istek var, gideceğiniz yön var. Öncelikle markaları oluşturmada bir beceri oluşturmamız lazım. Para da lazım ama fikir olmalı. Sizin markanızın bir mükemmellik standardı oluşturmaması için hiçbir sebep yok. Artırılması gereken konulardan biri kesinlikle dijitaldir” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:13
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