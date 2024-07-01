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Dünya Trump hakkındaki karar bozuldu
Dünya

Trump hakkındaki karar bozuldu

Yeniakit Publisher
2024-07-01 18:57:00 -
Trump hakkındaki karar bozuldu

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' bulunduğuna hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları, Trump'ın mahkemeye yaptığı, hakkındaki iddialara karşı "Başkanlık dokunulmazlığı" olduğu yönündeki başvurusunu değerlendirdi.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı yargıç John Roberts, kararda, "Güçlerin ayrı olduğu anayasal yapımız altında, başkanlık yetkisinin niteliğinin, eski bir başkanın görev süresi boyunca resmi eylemlerinden dolayı cezai kovuşturmaya karşı kısmi dokunulmazlığa sahip olmasını gerektirdiği sonucuna vardık." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı'nın kanunların üstünde olmadığını belirten Robert, "Başkan'ın resmi olmayan eylemleri nedeniyle dokunulmazlığı yoktur ve yaptığı her şey resmi değildir. Başkan, kanunların üstünde değildir." ifadelerine yer verdi.

Robert, kararı alt bölge federal mahkemesine göndereceklerini belirterek, "Buna göre, Trump'ın bu alandaki davranışının resmi mi yoksa gayriresmi mi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini ilk etapta belirlemesi için Bölge Mahkemesi'ne gönderiyoruz." bilgisini paylaştı.
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Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararın, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalar ile yargılama tarihini daha da erteleyeceği yorumlarına neden oldu.

6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

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