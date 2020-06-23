Trump, gösterilerdeki "heykel vandallığına" karşı kararname imzalayacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapındaki protesto gösterilerinde heykelleri hedef alan kişilere yönelik kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, Arizona eyaletine yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılmadan önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerde, "ırkçı" tutumlarıyla tanınan Amerikan Konfedere Devletleri generalleri ve eski ABD başkanlarının heykellerinin hedef alındığına işaret eden Trump, dün gece de bir grup göstericinin Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmak istemesine tepki gösterdi.

Beyaz Saray önündeki olaylarda dün gece birçok kişinin gözaltına alındığını ve bazılarının uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Trump, "Bazı insanlar bu dili sevmiyor ama bu kişiler vandal, anarşik provokatörler. Bunlar kötü insanlar ve ülkemizi sevmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Heykellere yönelik vandallık yapan kişilere uzun hapis cezaları da dahil ağır cezalar verilmesi için bir kararname imzalayacağı iddialarına ilişkin Trump, "Yakın zamanda bu konuda bir kararname imzalayacağım. Bu kararname, halihazırda olan kanunları güçlendirecek." dedi.

- ABD, Kovid-19 test programını yavaşlatacak

Trump, "Kovid-19 test programını yavaşlatacağız, daha az test yapınca vaka sayısı da düşer." açıklamasında ciddi olup olmadığına yönelik bir soruya, "Bu konuda şaka yapmıyordum." yanıtını verdi.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek vaka sayısına sahip olmasını, yüksek test oranlarına bağlayan Trump, "Daha fazla test yaparak daha çok vaka bulacağız. Bu kulağa kötü geliyor. Pozitif çıkan birçok kişi çok az belirti gösteriyor, birçoğu genç insanlar. Daha çok vakamız var ama ölüm oranımız düşük." ifadelerini kullandı.