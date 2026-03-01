Trump görseli taşıdılar! Milano’da İran hükümetine karşı protesto!
İtalya’nın Milano kentinde İran Başkonsolosluğu önünde toplanan göstericiler; İran hükümetini protesto etti. Eylemde İsrail, ABD ve 1979 öncesi İran bayrakları taşındı.
İtalya’nın Milano kentinde İran Başkonsolosluğu önünde düzenlenen gösteride, İran hükümetine karşı sloganlar atıldı. Göstericiler, İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra 1979 “İslam Devrimi” öncesi İran bayrakları taşıdı.
Müzik eşliğinde dans eden kalabalık, zaman zaman sloganlar attı. Eylem sırasında bir gösterici konuşma yaparken, bir başka kişinin ABD Başkanı Donald Trump’ı sevdiğini belirten döviz taşıması dikkat çekti.
