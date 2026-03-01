İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü
İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper SİHA'nın vurulma ve düşme görüntülerini yayınladı.
İran Hava Savunma Sistemleri, ülkenin güneyinde ABD ordusunda ait MQ-9 Reaper tipi insansiz hava aracını düşürdü. İran tarafından paylaşılan görüntülerde MQ-9 Reaper SİHA'nın vurulma ve düşme görüntülerini yer aldı.
ABD ordusunun operasyonlardaki vazgeçilmez silahı MQ-9 Reaper SİHA'nın silahsız hali...
