  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor Terörist kardeşler İran'a saldırdı! İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü! Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü! Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
Gündem İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü
Gündem

İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper SİHA'nın vurulma ve düşme görüntülerini yayınladı.

İran Hava Savunma Sistemleri, ülkenin güneyinde ABD ordusunda ait MQ-9 Reaper tipi insansiz hava aracını düşürdü. İran tarafından paylaşılan görüntülerde MQ-9 Reaper SİHA'nın vurulma ve düşme görüntülerini yer aldı.

 ABD ordusunun operasyonlardaki vazgeçilmez silahı MQ-9 Reaper SİHA'nın silahsız hali...

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

Gündem

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu
Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu

Gündem

Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu

İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı
İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

Gündem

İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...
Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

Dünya

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23