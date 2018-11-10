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Trump Fransa'ya ayak bastı, Emmanuel Macron'u topa tuttu!

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirtti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:25
Trump Fransa'ya ayak bastı, Emmanuel Macron'u topa tuttu!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

TRUMP BU SÖZLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Macron'u hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

NATO ZİRVESİ TRUMP'IN SERT SÖYLEMLERİNE SAHNE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'ya iner inmez sarfettiği bu sözleri, geçtiğimiz Temmuz ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki sert tutumunu akıllara getirdi. 29 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen o zirvede Trump, üye ülkelerin savunma bütçelerinde artışa gitmemesini çok sert eleştirmiş ve Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla suçlamıştı.

Hatta Trump'ın diğer liderlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göstererek, "Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor" dediği, sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yumruk tokuşturduğu belirtilmişti.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:25
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