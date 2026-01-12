  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı! İsrail'e istihbarat sağlıyorlardı: İslam ülkesi Suriye'de hava saldırısı düzenledi! Erdoğan kurmaylarını topluyor İşte masadaki konu başlıkları Bulgular kesin! Sondaj şart deyip açıkladı! Bir ilde petrol müjdesi Humeyni Şah'ı devirmek için ABD'den böyle yardım istemiş! Bütün derdi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek! CHP terör bitsin istemiyor Trump "anlaşma" çağrısı yapmıştı! Küba Devlet Başkanı öyle bir yanıt verdi ki Elon Musk'tan eğitim sistemini sarsacak çıkış! Okula gitmeyin, tıp okumayın!
Dünya Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı
Dünya

Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell hakkında Senato’ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı. ABD Başkanı Trump, FED başkanını görevden alma tehdidini sıkça tekrarlıyordu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı, Jerome Powell hakkında Senato’ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı. FED başkanı soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı’nın kendisine Senato komitesine verdiği FED binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamayla tehdit ettiğini söyledi.

Powell, soruşturmanın Donald Trump’ın kendisine duyduğu öfke sonucu açıldığını düşündüğünü belirtti. FED Başkanı Powell, "Bu soruşturma, Fed’in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle FED başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

FED, başkent Washington D.C’deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930’lardaki inşasından bu yana ilk tadilatını gerçekleştiriyor. Binaların "yenilenmesi ve modernize edilmesi" çalışmaları, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Powell’ı faiz oranlarını istediği hızda düşürmediği için eleştiriyordu. Trump, FED başkanını görevden alma tehdidini sıkça tekrarlıyordu. ABD başkanı 30 Aralık’ta gazetecilerin "FED Başkanı'nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" demişti.

San Francisco Fed araştırması: Tarife artışları enflasyonu düşürebilir
San Francisco Fed araştırması: Tarife artışları enflasyonu düşürebilir

Dünya

San Francisco Fed araştırması: Tarife artışları enflasyonu düşürebilir

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı
Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Dünya

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest!
Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest!

Gündem

Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23