0553 313 94 23

Trump duyurdu: Liderini öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, 19 yıl önce ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği iddia edilen Cemal el Bedevi'yi öldürdüklerini açıkladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 06:32
Trump duyurdu: Liderini öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, 2000 yılında 17 ABD askerinin öldüğü USS Cole savaş gemisine yönelik saldırının failinin öldürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Büyük ordumuz, USS Cole'a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi'yi öldürdük. El Kaide'ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal terörizme karşı mücadelede asla durmayacağız” ifadelerini kullandı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 06:32
  1. ABD
  2. trump
  3. el kaide

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump duyurdu: Liderini öldürdük
    1. Trump duyurdu: Liderini öldürdük
    2. Almanya'yı da korku sardı... 'Yağlı..
    3. Sahil Güvenlik Komutanlığına "uzman..
    4. Hamas Filistin yönetiminin çekildiği..
    5. Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı
    6. Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı
    7. Yaylada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
    8. Malezya yeni kralını bekliyor
    9. İstanbul'da kar yağışı
    10. Ömer el-Beşir Seçim Komisyonu üyeliği..
    11. Suudi Arabistan Büyükelçiliği Bangkok..
    12. Tokat'ta eğitime kar engeli
    13. Ukrayna'dan Erdoğan açıklaması:..
    14. Bakan Gül açıkladı: Yeni bir dönem..
    15. Diyarbakır'da ilçe emniyetine yapılan..
    16. Öğrenci çağrı yaptı! Rektör cevap verdi
    17. Beşiktaş'tan Arda Turan bombası!
    18. Tokat'ta eğitime kar engeli
    19. İsrail basını yazdı: ABD İran'ı..
    20. Buzağı desteklemesi nedir? Buzağı..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı