TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi: Geleceğin mühendisleri gümbür gümbür geliyor

AR-GE İNSAN KAYNAĞIMIZI 12 KATINA YÜKSELTTİK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2000'li yıllarda yeni bir yolculuğa çıkıldığına işaret eden Kacır, yüksek teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştirebilmek için çok sayıda proje başlattıklarını, savunma sanayisinde yerli teknoloji projelerin en kritik öncelikleri olduğunu ve teknolojide paradigma değişimlerine odaklandıklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin başka ülkeleri taklit etmek yerine kendi yol haritasını oluşturduğunun altını çizerek, "Onların milyarlarca dolar harcayarak, onlarca yılda elde ettikleri neticeleri geleceğin teknolojilerine odaklanarak çok daha hızlı yakaladık, hatta insansız havacılık gibi bazı alanlarda tüm dünyanın önüne geçmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi kurduklarını vurgulayan Kacır, şu bilgileri verdi: "AR-GE insan kaynağımızı 12 katına, AR-GE harcamalarımızı 17 misline yükselttik. Akademide, özel sektörde ve kamuda AR-GE faaliyetlerinin hızla büyümesini sağladık. Bu yolculukta TÜBİTAK'ın çok ayrıcalıklı bir yeri var. 6 bine yakın insan kaynağıyla TÜBİTAK, ülkemizde AR-GE faaliyetlerinin en büyük destekçisi olmanın yanında doğrudan yürüttüğü projelerle derin teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerin de lideri." Kacır, TÜBİTAK ile sadece mühendislik kabiliyetleriyle değil, temel bilim yetkinlikleriyle de Türkiye'nin en kritik projelerine öncülük ettiklerini belirterek, milli muharip uçak KAAN'ın bilgisayarlarından TÜRKSAT 6A'ya, kuantum teknolojilerinden elektronik harp sistemlerine kadar ileri teknolojilerde TÜBİTAK'ın imzası olduğunu ifade etti.