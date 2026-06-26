TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi: Geleceğin mühendisleri gümbür gümbür geliyor

TÜBİTAK'IN ÇATISI ALTINDA BİR FEN LİSESİ KURMA FİKRİNİN ARKASINDA STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISI VAR: Kacır, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağı güçlü imzaların umudunu taşıdıklarını belirterek şunları ifade etti: "İnanıyorum ki burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizin zekanız, bilim ve teknoloji alanındaki yetkinlikleriniz elbette değerlidir ancak sizi esas kıymetli kılan güzel ahlakınız, doğruluktan taviz vermeyen duruşunuz, azminiz, cesaretiniz ve inancınız olacaktır. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren ulusal araştırma kurumumuz TÜBİTAK'ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası, Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul. Bugünün Türkiye'si, savunma sanayisinden havacılığa, mobiliteden üretim teknolojilerine, biyoteknolojiden yazılıma yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerini haiz, kendi evlatlarının akıl ve alın teriyle geliştirdiği sistemlerle kritik alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayan, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke."