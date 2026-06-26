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Spor Dünya Kupası günlüğü: 2 grupta son 32 turuna kalan takımlar belli olacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: 2 grupta son 32 turuna kalan takımlar belli olacak

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Dünya Kupası günlüğü: 2 grupta son 32 turuna kalan takımlar belli olacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Günün en önemli maçı Uruguay ile İspanya arasında oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor. H Grubu'nda Uruguay ile İspanya, yarın Guadalajara Stadı'nda TSİ 03.00'te karşılaşacak.

Organizasyonda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

H Grubu

03.00 Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)

03.00 Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)

G Grubu

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı)

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place Vancouver Stadı)

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