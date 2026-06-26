Dünya Kupası günlüğü: 2 grupta son 32 turuna kalan takımlar belli olacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Günün en önemli maçı Uruguay ile İspanya arasında oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor. H Grubu'nda Uruguay ile İspanya, yarın Guadalajara Stadı'nda TSİ 03.00'te karşılaşacak.
Organizasyonda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
H Grubu
03.00 Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)
03.00 Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)
G Grubu
06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı)
06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place Vancouver Stadı)