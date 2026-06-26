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Emeklilik hayali kuruyordu: Maalesef kahreden haber geldi

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Emeklilik hayali kuruyordu: Maalesef kahreden haber geldi

İki gün önce emeklilik dilekçesini veren Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

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Foto - Emeklilik hayali kuruyordu: Maalesef kahreden haber geldi

Gece saatlerinde Ereğli ilçesindeki evinde fenalaşan Ören, acil olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#2
Foto - Emeklilik hayali kuruyordu: Maalesef kahreden haber geldi

Asıl mesleği öğretmenlik olan ve 30 yılı aşkın süredir sendikal alanda aktif görev yapan Ören’in vefatı, eğitim camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

#3
Foto - Emeklilik hayali kuruyordu: Maalesef kahreden haber geldi

Evli ve üç çocuk babası olan Ören’in, emekli olmak amacıyla vefatından sadece iki gün önce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurduğu ve resmi işlemlerinin temmuz ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

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