Bakın ölüm nedeni neymiş Trump ve Vance’ı mezara koydular

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, yapay zeka destekli arama sonuçlarında Donald Trump ve J.D. Vance’in kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğine dair hatalı bilgiler sundu. Bu durum, arama motorunun kullandığı yapay zeka modellerinin yanlış verileri nasıl işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu hatalı sonuçlar, büyük oranda internet üzerindeki koordineli bir dezenformasyon kampanyasının bir parçası olarak ortaya çıktı. Reddit üzerindeki r/poisonai topluluğu, yapay zeka modellerini yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgiler üreterek bu modellerin beslendiği kaynakları manipüle etmeyi hedefliyor.

DuckDuckGo’nun arama aracı ve sohbet botu Duck.ai, Anthropic’in Claude 4.5 Haiku, Mistral AI’nın Mistral Small 3 24B ve OpenAI’nın GPT-5.4 nano, GPT-5.4 mini ve gpt-oss-120b gibi çeşitli üçüncü taraf modellerinden güç alıyor. Bu modellerin Reddit gibi platformlardan veri çekmesi, platformdaki manipülatif içeriklerin doğrudan arama sonuçlarına yansımasına neden oluyor.

Search Engine Land tarafından hazırlanan bir rapor, Reddit’in günümüzde yapay zeka modelleri tarafından en sık başvurulan kaynaklardan biri haline geldiğini doğruluyor.

Bu durum, yapay zeka destekli arama motorlarının, internetteki koordineli dezenformasyon girişimlerine karşı ne kadar savunmasız kalabildiğini gösteriyor.

DuckDuckGo, bu yılın başlarında Google’a karşı yapay zeka içermeyen bir alternatif olarak konumlanarak kullanıcı sayısını artırmayı başarmıştı. Şirket, arama sonuçlarını yapay zeka kirliliğinden arındırdığını iddia eden bir tarayıcı eklentisi yayınlamış ve bu süreçte uygulama indirme oranlarında yüzde 30’luk bir artış kaydetmişti.

Şirket, bir yandan yapay zeka karşıtı bir duruş sergileyip kullanıcı kitlesini genişletmeye çalışırken diğer yandan yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Bu çelişkili yaklaşım, kullanıcıların arama sonuçlarına duyduğu güveni zedeleyebilecek bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

DuckDuckGo’nun bu hamlesi, Mozilla’nın Chrome’dan kaçan kullanıcıları Firefox’a çekmeye çalışırken yapay zekayı entegre etme kararına benzetiliyor. Mozilla daha sonra bir yapay zeka kapatma anahtarı eklemek zorunda kalsa da, uzmanlar bu tür teknolojilerin en baştan reddedilmesinin daha güvenli bir yol olduğunu savunuyor.