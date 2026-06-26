  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
26 Haziran 2003: Alaeddin Özdenören'in vefatı (Şair ve Yazar) Hem katil hem de iftiracı! Hizbullah iddiaları yalanladı Bir belediyeye daha rüşvet soruşturması! Tutuklama kararı verildi Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü Rusya "barışa karşı en büyük engeli" açıkladı Bütün dünya anladı da şu sol zihniyet anlamadı! Küresel savunmanın çelik kalbi Türkiye oluyor! Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız! ‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı Avrupa ülkesinde neler oluyor! Bugün önce uçak sonra tren kazası
Dünya Bakın ölüm nedeni neymiş Trump ve Vance’ı mezara koydular
Dünya

Bakın ölüm nedeni neymiş Trump ve Vance’ı mezara koydular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakın ölüm nedeni neymiş Trump ve Vance’ı mezara koydular

Arama motoru DuckDuckGo, yapay zeka destekli arama sonuçlarında Donald Trump ve J.D. Vance’in kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğine dair hatalı bilgiler sundu.

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, yapay zeka destekli arama sonuçlarında Donald Trump ve J.D. Vance’in kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğine dair hatalı bilgiler sundu. Bu durum, arama motorunun kullandığı yapay zeka modellerinin yanlış verileri nasıl işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu hatalı sonuçlar, büyük oranda internet üzerindeki koordineli bir dezenformasyon kampanyasının bir parçası olarak ortaya çıktı. Reddit üzerindeki r/poisonai topluluğu, yapay zeka modellerini yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgiler üreterek bu modellerin beslendiği kaynakları manipüle etmeyi hedefliyor.

DuckDuckGo’nun arama aracı ve sohbet botu Duck.ai, Anthropic’in Claude 4.5 Haiku, Mistral AI’nın Mistral Small 3 24B ve OpenAI’nın GPT-5.4 nano, GPT-5.4 mini ve gpt-oss-120b gibi çeşitli üçüncü taraf modellerinden güç alıyor. Bu modellerin Reddit gibi platformlardan veri çekmesi, platformdaki manipülatif içeriklerin doğrudan arama sonuçlarına yansımasına neden oluyor.

Search Engine Land tarafından hazırlanan bir rapor, Reddit’in günümüzde yapay zeka modelleri tarafından en sık başvurulan kaynaklardan biri haline geldiğini doğruluyor.

Bu durum, yapay zeka destekli arama motorlarının, internetteki koordineli dezenformasyon girişimlerine karşı ne kadar savunmasız kalabildiğini gösteriyor.

DuckDuckGo, bu yılın başlarında Google’a karşı yapay zeka içermeyen bir alternatif olarak konumlanarak kullanıcı sayısını artırmayı başarmıştı. Şirket, arama sonuçlarını yapay zeka kirliliğinden arındırdığını iddia eden bir tarayıcı eklentisi yayınlamış ve bu süreçte uygulama indirme oranlarında yüzde 30’luk bir artış kaydetmişti.

Şirket, bir yandan yapay zeka karşıtı bir duruş sergileyip kullanıcı kitlesini genişletmeye çalışırken diğer yandan yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Bu çelişkili yaklaşım, kullanıcıların arama sonuçlarına duyduğu güveni zedeleyebilecek bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

DuckDuckGo’nun bu hamlesi, Mozilla’nın Chrome’dan kaçan kullanıcıları Firefox’a çekmeye çalışırken yapay zekayı entegre etme kararına benzetiliyor. Mozilla daha sonra bir yapay zeka kapatma anahtarı eklemek zorunda kalsa da, uzmanlar bu tür teknolojilerin en baştan reddedilmesinin daha güvenli bir yol olduğunu savunuyor.

Yıldız Holding yapay zekâ için düğmeye bastı! Startuplar sahaya davet edildi
Yıldız Holding yapay zekâ için düğmeye bastı! Startuplar sahaya davet edildi

Ekonomi

Yıldız Holding yapay zekâ için düğmeye bastı! Startuplar sahaya davet edildi

Korkunç açıklama: 'Yapay zekanın hükümetleri devirmesine aylar kaldı!
Korkunç açıklama: 'Yapay zekanın hükümetleri devirmesine aylar kaldı!

Teknoloji

Korkunç açıklama: 'Yapay zekanın hükümetleri devirmesine aylar kaldı!

Yapay Zekâ Dava Kazandı: İngiltere'de Hukuk Tarihinde Bir İlk
Yapay Zekâ Dava Kazandı: İngiltere'de Hukuk Tarihinde Bir İlk

Gündem

Yapay Zekâ Dava Kazandı: İngiltere'de Hukuk Tarihinde Bir İlk

Apple yapay zekâ krizine yenildi: Dev zam dalgası!
Apple yapay zekâ krizine yenildi: Dev zam dalgası!

Teknoloji

Apple yapay zekâ krizine yenildi: Dev zam dalgası!

YKS'de yapay zekâyla kopya çekerken yakalandı! Savunması "pes" pes dedirtti
YKS'de yapay zekâyla kopya çekerken yakalandı! Savunması “pes” pes dedirtti

Gündem

YKS'de yapay zekâyla kopya çekerken yakalandı! Savunması “pes” pes dedirtti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23