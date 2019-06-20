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Trump: Çok büyük bir hata yaptılar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir hata yaptılar" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:31
Trump: Çok büyük bir hata yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili ilk açıklama geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:31
  1. ABD
  2. İran

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat28 dk önce
    Ajan hükmünde olan bir şeyin vurulması niye hata oluyor

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