Trump: Çok büyük bir hata yaptılar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir hata yaptılar" dedi.
20 Haziran 2019 Perşembe 17:31
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili ilk açıklama geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:31
YORUM YAZ