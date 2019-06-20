Trump: Çok büyük bir hata yaptılar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir hata yaptılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili ilk açıklama geldi. Ayrıntılar geliyor...

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