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Dünya Trump bombayı patlattı! 'Amerikan derin devletini imha edeceğim'
Dünya

Trump bombayı patlattı! 'Amerikan derin devletini imha edeceğim'

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump, seçmen kitlesine hitap ettiği konuşmasında yeniden seçildiği takdirde 'Amerikan derin devletini tamamen sileceğini' söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:18:00 -
Trump bombayı patlattı! 'Amerikan derin devletini imha edeceğim'

ABD'de seçmen kitlesine seslenen Trump, başkan olarak yeniden seçildiği takdirde neler yapacaklarını anlatırken meydan okuyarak vaadlerde bulundu.

"Onların saltanatı bitecek"

Trump, ABD medyasının özgür olmadığını belirttiği konuşmasında şöyle dedi:

"Eğer beni Beyaz Saray'a geri getirirseniz, onların saltanatı bitecek ve onlar bunu biliyorlar. Amerika tekrar özgür bir millet olacak, biz şu anda özgür bir millet değiliz. Özgür bir basınımız yok, özgür hiçbir şeyimiz yok."

"ABD derin devletini tamamen sileceğim"

Trump, "ABD derin devleti"ni sileceğini vaadettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2016'da sizin sesiniz olduğumu beyan ettim, ve bugün sizin savaşçınız, sizin adaletiniz olduğumu da ekliyorum. ve kendisine yanlış yapılmış, ihanete uğramış herkesin intikamıyım. ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Derin devleti tamamen sileceğim."
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Yorumlar

HOMOTOKMAKUS

Derin devleti silmek icin Kenedi de cok aceleci davranmisti! Menderes de ! Ha keza Ozal da! Bakalim sen istisna olabilecek misin?

adamın hası

Yaşayan efsane "Trump Reyiz'in" bütün tespitlerine katılıyor ve bu şanlı mücadelesinde başarılar diliyorum. 2016'dan beri küresel şeytani çete, elindeki medya dahil bütün elemanları ile her türlü komplo ve pisliği yapmasına rağmen, Amerikalı vatanseverlerin gözünden düşüremedi. Önümüzdeki seçimlerin mutlak favorisi olan Trump Reyiz'i engellemek için, son çare olarak "suikast" yapabilirler, çok dikkatli olması gerek.
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