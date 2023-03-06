Trump bombayı patlattı! 'Amerikan derin devletini imha edeceğim'

ABD'de seçmen kitlesine seslenen Trump, başkan olarak yeniden seçildiği takdirde neler yapacaklarını anlatırken meydan okuyarak vaadlerde bulundu.

"Onların saltanatı bitecek"

Trump, ABD medyasının özgür olmadığını belirttiği konuşmasında şöyle dedi:

"Eğer beni Beyaz Saray'a geri getirirseniz, onların saltanatı bitecek ve onlar bunu biliyorlar. Amerika tekrar özgür bir millet olacak, biz şu anda özgür bir millet değiliz. Özgür bir basınımız yok, özgür hiçbir şeyimiz yok."

"ABD derin devletini tamamen sileceğim"

Trump, "ABD derin devleti"ni sileceğini vaadettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2016'da sizin sesiniz olduğumu beyan ettim, ve bugün sizin savaşçınız, sizin adaletiniz olduğumu da ekliyorum. ve kendisine yanlış yapılmış, ihanete uğramış herkesin intikamıyım. ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Derin devleti tamamen sileceğim."

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