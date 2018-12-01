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Trump, bin Selman'ı Putin'le samimi yakaladı

Arjantin'de düzenlenen G-20'de liderlerler bir araya gelirken, zirveye, Putin-Selman görüşmesi damgasını vurdu. Sebebi ise Selman'ın bir numaralı müttefiki Trump'ın bu görüşmeye karşı duruşu oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
Trump, bin Selman'ı Putin'le samimi yakaladı

 

Arjantin'de G-20 zirvesi devam ediyor. İlk gün düzenlenen ikili ve üçlü toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ayak üstü gerçekleştirdiği görüşme, toplantıya damgasını vurdu.

Kaşıkçı katliamından sonra ilk kez uluslararası alanda boy gösteren ABD kuklası bin Selman, Putin ile bir araya geldi.

Putin ve bin Selman'ın samimiyeti

Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Selman, güncel konular ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü. Bu görüşme sırasında samimi pozlar veren ikili, karşılıklı olarak birbirlerine çak yaptı. Ancak bu samimi görüşme sırasında gizli bir göz de onları izliyordu.

Trump kuklasını fena yakaladı

Selman ile Putin'in karşılıklı olarak çak yapması sırasında arkada Donald Trump'ın, ikiliyi gizlice izlediği görüldü.

Reuters'ın çektiği fotoğrafta kameralara yakalanan Trump, bu samimiyeti kabullenmeyen bakışlarla ikiliyi seyretti. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Trump'ın, bin Selman'ı kıskandığı belirtilirken "Trump Selman'a faturasını kesecek" yorumları yapıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
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