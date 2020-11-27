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Dünya Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu
Dünya

Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:32:00 - 2020-11-27 20:42:54
Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için aldığı oyların 'hileli' olmadığını ispat etmesi şartını koştu.

Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon absürt oyun hileli veya yasa dışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de ne olduğuna baktığımızda, büyük çaplı görülüyor. Onun çözülemeyen büyük bir sorunu var!'' açıklamasını yaptı.

Trump, dün yaptığı açıklamada Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.

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