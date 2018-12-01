Trump, 'Baba Bush'un cenaze törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın George H.W. Bush'un cenaze törenine katılacağını duyurdu.

Ayrıca Bush'un ölümünden dolayı Trump'ın bugün Arjantin'de yapması planlanan basın toplantısının da iptal edildiği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında Trump'ın, 5 Aralık Çarşamba gününü Ulusal Yas Günü ilan ettiği bilgisine de yer verildi. Ayrıca ülke genelinde tüm federal kurumlarda Amerikan bayraklarının 30 gün boyunca yarıya indirileceği de belirtildi.

ABD'nin 41. başkanıydı

"Baba Bush" olarak bilinen ABD'nin 41. Başkanı için yazılı bir açıklama yapan Trump, Bush'un anısının yaşatılacağını ifade etti.

Trump'ın dışında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis gibi kabinenin önemli isimleri de ayrı ayrı yazılı açıklamalar yaparak Bush'un anısını saygıyla andıklarını vurguladı.

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush, 94 yaşında Teksas'ın Houston kentinde hayatını kaybetmişti. ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edilmişti.