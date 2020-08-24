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Dünya Trump aday gösterildiği gün oğlu ve şirketine dava açtılar
Dünya

Trump aday gösterildiği gün oğlu ve şirketine dava açtılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın şirketi ve oğlu Eric Trump hakkında New York Başsavcılığı tarafından dava açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:01:00 -
Trump aday gösterildiği gün oğlu ve şirketine dava açtılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 3 Kasım'da yapılacak olan seçimler öncesi, New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin mali işleri konusunda yürütülen soruşturmanın ardından şirkete ve oğlu Eric Trump'a dava açtı.

Dikkat çeken en önemli detay ise Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün davanın açılması oldu.

Eric Trump'ın ifade vermesi için mahkemeye başvurdu

Başkan Trump'ın şirketinin "ekonomik ve vergi avantajları ve kredi güvencesi" için mal varlığını şişirdiği iddiası üzerine açılan davada, New York Başsavcısı James, mahkemeden Eric Trump'ı ifadeye çağırmasını talep etti.

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