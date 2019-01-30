Trump açıkladı: ABD istihbaratı İran'a karşısında çuvalladı ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunarak ABD istihbaratının çuvalladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce ABD istihbaratının İran'a çok 'acemice' yaklaştığını ve yanlış yaptığını dile getirdi. "İran sorun çıkarıyordu" Trump, sosyal medya hesabında, "İstihbarat yetkilileri, İran'ın tehlikelerine karşı oldukça 'pasif' ve 'acemi' bir durumda. Ancak yanılıyorlar. Başkan olduğumda, Orta Doğu'da İran sorun çıkarıyordu. İran Nükleer Anlaşması'nın bitmesiyle birlikte, her şey değişti." diye konuştu.

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