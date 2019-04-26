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Trump açıkladı: ABD çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin uluslararası silah ticareti anlaşmasından çekileceğini açıkladı.

26 Nisan 2019 Cuma 23:23
Trump açıkladı: ABD çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2013’te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan Silah Ticareti Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı.

Trump, Ulusal Tüfek Derneğine (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği Yasama Eylem Enstitüsünün (NRA-ILA) Indianapolis’te düzenlediği "Liderler Forumu" etkinliğinde konuştu.

Katılımcıların huzurunda BM Silah Ticareti Anlaşmasın’dan imzasını çekeceğine dair bir belgeyi imzalayan Trump, "Birleşmiş Milletler yakında Amerika’nın bu anlaşmayı reddettiğine dair resmi bir tebligat alacak." dedi. 

Trump, "Bunun ne olduğunu çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Ne olduğunu biliyor musunuz? Büyük bir faktör. Orada NRA’dan bazı mutlu yüzleri görüyorum. Resmi olarak bugün, fazlasıyla yanıltıcı bu anlaşmadan Amerika’nın imzasını çekeceğimi duyuruyorum. İmzamızı geri çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, imzaladığı belgenin, Senato’ya anlaşmayı onaylama sürecini askıya alması ve anlaşma hakkının kendisine verilmesini talep eden bir mesaj olduğunu da dile getirdi.

Demokratların ülkede silah satışlarına yönelik sınırlama tekliflerini de eleştiren Trump, "Demokratlar, suçlu yabancıların hiçbir hesap vermeden ortalıkta serbestçe dolaşmalarına izin verilirken kanunlara uyan vatandaşları silahsızlandırmak istiyor. Ben başkanınız oldukça bu asla olmayacak." dedi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Silah Ticareti Anlaşmasının 2013’te eski Başkan Barack Obama döneminde imzalandığını ancak Trump’ın görevi devralmasından sonra Beyaz Saray’a onay için sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "STA (Silah Ticareti Anlaşması) 2020’de değişiklikler için müzakereye açılmış durumda ve ABD, burada yapılan potansiyel tekliflerden bazılarını kabul edemez. STA sorumsuz silah transferi sorunlarını çözmede başarısız olmuşken, ortak ve müttefiklerimize silah satmamızı engellemek isteyen bazıları için platform sağlıyor. Başkan, ABD’nin egemenlik ve haklarını asla teslim etmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur." ifadesine yer verildi.

Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te BM nezdinde uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı. Anlaşmayı 130 ülke imzalarken, 101 ülke anlaşmanın uygulamasına katıldı.

ABD dışındaki diğer katılımcı tüm ülkelerin yönetimleri anlaşmayı yürürlüğe koymuş durumda.

Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran, Suriye, Ermenistan ve Mısır’ın da aralarında olduğu 63 ülke bu anlaşmaya imza atmamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 23:23
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