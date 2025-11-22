Trump, Abdi'nin tasmasını tuttu!

Suriye yönetimi güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'nın kırsalında çeşitli noktalarda yaşanan çatışmaların ardından gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya vardı.

Alman haber ajansı DPA'ya göre Cuma akşamı Suriye güvenlik güçlerine yakın kaynaklar “son günlerde Rakka'nın güneydoğu kırsalındaki Maadan bölgesinde yaşanan gerginliğin ardından Savunma Bakanlığı ile SDG arasında çatışmaların sonlandırılması ve iki taraf arasındaki bombardıman ve karşılıklı hedef almanın durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını” açıkladı.

Kaynaklar, “SDG dünkü toplantıda ordunun ele geçirdiği mevzilerden çekilmesini talep etti ancak ordu bunu reddetti” dedi. Kaynaklar, “Ordu, SDG'nin Çarşamba gecesi ve Perşembe günü sızdığı noktaları geri aldı ve burada iki ordu mensubu öldürüldü, dokuz kişi de yaralandı” dedi.

Kaynak, “Toplantı ordu ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon arasında koordine edildi ve taraflara sükunet ve 10 Mart anlaşmasına bağlılık çağrısında bulunuldu” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Suriye ordu güçleriyle SDG güçleri arasındaki çatışmaların ölüm ve yaralanmalara yol açmasının ardından geldi.

SDG komutanı Mazlum Abdi Çarşamba günü yaptığı açıklamada Mart ayında varılan anlaşmada ilerleme kaydedilmediğini söyledi ancak iki taraf arasında bir uzlaşmaya varılması için toplantıların üst düzeyde devam ettiğini vurguladı.

Abdi, “Zorluklar, engeller ve anlaşmanın yavaş uygulanması, iki taraf arasında bir güven krizi ve Afrin'den yerinden edilmiş kişilerin dosyası ve diğerleri gibi ihmal edilmiş bazı paragrafların varlığı var ve bu da anlaşma için bir tehdit oluşturuyor” dedi.

10 Mart 2025 tarihinde Abdi ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG'nin orduya entegre edilmesini, iki taraf arasında tüm Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasını, Kürt toplumunun devletin yerli bir unsuru olarak kabul edilmesini, anayasal haklarının ve tam vatandaşlığının garanti altına alınmasını, yerinden edilmiş kişilerin korunarak şehirlerine ve köylerine geri dönmesini, bölünme çağrılarının reddedilmesini ve Suriye topraklarının birliğinin desteklenmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Mepa News