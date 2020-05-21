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TRT'yi eleştirmeye kalkan Ayşenur Arslan fena rezil oldu

19 Mayıs'ta sehven "Cumhuriyet Bayramı" ifadesini kullanan ve hata fark edilince özür dileyen TRT'yi eleştirmeye kalkan Ayşenur Arslan, "TRT 19 Mayıs’ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine, Cumhuriyet Bayramı dedi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:50:00 -

TRT, 19 Mayıs'ta haber bültenlerinde 19 Mayıs için sehven "Cumhuriyet Bayramı" yazmıştı.

Editöryal hatanın ardından açıklama yapan TRT, sehven yazılan ifadeyi değiştirip özür dilemişti.

Yaşananların ardından azgın azınlık özrü görmezden gelip TRT'ye yüklendikçe yüklendi.

Halk TV'de yayın yapan Kemalist Ayşenur Arslan da TRT'yi kendince eleştirmeye çalıştı.

TRT'de sehven yazılan ifedeyi eleştiren Ayşenur Arslan'ın, 19 Mayıs'ı "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı" zannetmesi dikkatlerden kaçmadı. Arslan, "TRT 19 Mayıs’ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dedi" ifadelerini kullandı.

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