TRT'nin yayıncılık başarısı dünya medya yöneticilerinin gündeminde

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ABU Başkanı sıfatıyla da yaptığı konuşmada Covid-19 salgını sürecinde edinilen tecrübeler ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu, TRT’nin pandemi döneminde ortaya koyduğu başarı ve çalışmaları anlattı.

Dünyanın en büyük yayın birliği ABU’nun düzenlediği, dünyanın ileri gelen medya kuruluşlarının üst düzey katılımcılarıyla canlı gerçekleşen çevrim içi etkinlik “The ABU CEOsTalk”un 30 Mart’taki buluşmasında “İlerlemek: Gelecekteki Zorluklar için Medya Dersleri” başlığı altında; dünyayı etkisi altına alarak 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecindeki yeni normal ve pandemi ötesine dair görüşler ve planlar aktarıldı.

Türkiye’den TRT, İngiltere’den BBC, Rusya’dan RussiaToday, Almanya’dan DeutsheWelle, Japonya’dan TBS gibi kamu yayıncılarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı panelin moderatörlüğünü ABU Genel Sekreteri Dr. JavadMottaghi yaptı.

Aralık 2020’de oy birliği ile ABU Başkanı seçilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmasında; TRT’nin, pandemi sürecinde yeni düzenlemelerle yeni normale geçişteki tutum ve aksiyonlarını aktararak, sektördeki öncü ve strateji belirleyici rolünün kriz dönemlerinde de belirgin olduğunu vurguladı.

Eren, pandemi sürecinde de TRT’nin insanı merkeze alan kurumsal yaklaşımı “Özü sözü insan” ilkesinden hareketle çalışan hayatını önceleyen bir tutumla uzaktan çalışma düzenine hemen geçildiğini ifade etti. Bu yeni çalışma düzeninden de verimli sonuçlar aldıklarını belirten Eren yine aynı ilkesel tutumla kamu yararını gözeten yeni yayıncılık atılımlarını da eş zamanlı gerçekleştirebildiklerini vurguladı.

Kurumsal bir “Yeni Normale Geçiş Stratejisi” geliştirerek, uzaktan çalışma sistemine ilaveten ofiste ve setlerde çalışma koşullarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildiğini söyleyen İbrahim Eren, “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler” adı altında uygulanması zorunlu kuralları belirleyerek insan hayatının korunması ve bunun için gereken tüm koşulların sağlanması konusunda öncelikle TRT markası altında önemli bir hareket başlatıp Türkiye’de tüm sektöre liderlik ettiklerinin altını çizdi.

Karantina döneminde evde kalmak zorunda olan insanlara moral ve motivasyon sağlamanın TRT’nin milli görevi olduğunu ifade eden Eren: “Dinamik kapasitemiz değişen koşullara hızla ve başarılı bir şekilde cevap vermemizi sağladı. Bu sayede hem büyük projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik hem de krizin getirdiği sorunları aşmak için yeni ve önemli başka projelere imza attık. Milletimizden büyük beğeni ve övgü alan pandemi başlangıcında hızla oluşturduğumuz ve çok güçlü bir içerikle geliştirdiğimiz “Ev Hayat Dolu” yayın kuşaklarımızla milletimize moral olduk ve büyük övgü aldık. Okulların da kapanmasının ardından 1 hafta gibi kısa bir sürede 3 televizyon kanalı kurarak EBA TV ile milli eğitimi öğrencilerimizin evlerine ulaştırdık,” dedi.

Panelde, kurumsal değerler, misyon ve stratejilerden de bahseden TRT Genel Müdürü; belirlenen stratejilerin kağıtta yazılı kalmadığını, olağanüstü dönemlerde ve beklenmeyen koşullarda hızla refleks geliştirebilen bir kurum haline gelen TRT’nin izleyicinin ihtiyaçlarına göre sürekli yenilendiğini belirtti.

7/24 insana hizmet veren bir yayın kuruluşu olarak kurumsal değerlerinin merkezinde “insan”ın olduğunu vurgulayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, her zaman TRT çatısı altında çalışan herkesin sağlığını garantiye almayı öncelediklerini belirtti. Değişen koşullara hazırlanmak ve operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak için sürekli güncellemeler yapıldığını hatırlatan Eren: “İnsan hayatının önemi önceliğimiz hiç değişmedi ancak artık bu öncelik çok güçlendi. TRT her zaman kamu yararı için çalıştı, her gün daha da güçlenerek tüm yayıncılığımızın merkezinde insan vardır. Her koşulda halkımızın, insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.