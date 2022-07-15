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Medya TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
Medya

TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 01:19:00 -
TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde hayatını kaybetti.

TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ankara'da toprağa verilecek

1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

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