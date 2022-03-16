  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya TRT’den ayrılan Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu
Medya

TRT’den ayrılan Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu

TRT Spor’dan ayrıldıktan sonra televizyon yorumculuğuna ara veren Rıdvan Dilmen, artık sosyal medyada yorum yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 13:22:00 - 2022-03-16 13:26:54
TRT’den ayrılan Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda TRT Spor ile yolları ayıran Rıdvan Dilmen, yorumlarını artık sosyal medyada yapacak. Twitter hesabından takipçileri için, “Rıdvan hocaya sor” etiketi açan ünlü yorumcu, her salı günü gelen soruları yanıtlayacağını paylaştı.

Kendisine çok sayıda soru gelen Dilmen; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarına cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay