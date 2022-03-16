TRT’den ayrılan Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu
TRT Spor’dan ayrıldıktan sonra televizyon yorumculuğuna ara veren Rıdvan Dilmen, artık sosyal medyada yorum yapacak.
Geçtiğimiz aylarda TRT Spor ile yolları ayıran Rıdvan Dilmen, yorumlarını artık sosyal medyada yapacak. Twitter hesabından takipçileri için, “Rıdvan hocaya sor” etiketi açan ünlü yorumcu, her salı günü gelen soruları yanıtlayacağını paylaştı.
Kendisine çok sayıda soru gelen Dilmen; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarına cevap verdi.