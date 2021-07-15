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Gündem TRT’de nöbet değişimi
Gündem

TRT’de nöbet değişimi

Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 10:02:00 -
TRT’de nöbet değişimi

 Haber Merkezi 

Önceki yönetmelikte ‘Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır’ ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları birbirinden ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı ‘karar organı’, Genel Müdürlük ise ‘icra organı’ olarak faaliyet yürütecek. Bu kapsamda, görev süresi dolan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in yerine Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7’den 9’a çıkarıldı. TRT’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:  Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.
Yeni Akit Gazetesi

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