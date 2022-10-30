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Gündem TRT'de ilginç anlar: Atatürk bizi ümmet olmaktan...
Gündem

TRT'de ilginç anlar: Atatürk bizi ümmet olmaktan...

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada, TRT haber spikeri Deniz Demir, 'Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 00:53:00 -

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı heyecanı televizyon ekranlarından da anbean izleyicilerle paylaşıldı. TRT ekranlarında yaşanan bir olay ise kısa sürede gündem oldu.

Önündeki notlardan okudu

TRT HABER spikerinin ana haber bültenini aktardıktan sonra önündeki notlardan okuyarak seyirciye aktardığı sözler yayına damga vurdu.

TRT'de spikerin yayın akışı dışındaki sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı

"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp..."

TRT spikerinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı sözler şu şekilde; "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken.."

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