TRT Yetenek Programına 44 bin 185 başvuru

ANKARA (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), "Yetenek Sende, İşin TRT’de" sloganıyla kapılarını yeni mezunlara açtığı TRT Yetenek Programına, üniversiteden mezun ve öğrenim gören 44 bin 185 genç başvuru yaptı.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni mezunlara yönelik 14 Nisan 2020 tarihinde başlayan yetenek programının başvuru süreci 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla sona erdi.

Kamu yayıncılığı ile eğitim misyonunu da üstlenerek bugüne kadar binlerce gence staj imkanı sağlayan TRT'nin istihdam programına, Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi ile yeni mezun 44 bin 185 kişi başvuruda bulundu.

150 genç yeteneğin TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edileceği TRT Yetenek Programında, adaylar süreci "kariyer.trt.net.tr/yetenek" adresi üzerinden takip edebilecek.

Süreç içerisinde "kariyer.trt.net.tr/yetenek" adresi üzerinden giriş yapmaları yeterli olan adayların anlık bilgilendirilmesi TRT tarafından yapılacak.



Adaylar süreçle ilgili tüm sorularını "[email protected]" adresinden iletebilecek, merak ettikleri konular hakkında sosyal medya platformlarından da kuruma ulaşabilecek.

