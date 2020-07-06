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Aktüel

TRT World'den on-line seminerler

TRT World Forum kültürel, politik, ekonomik ve sosyal sorunlara çözümler aramak amacıyla bu yıl sosyal medya üzerinden "Dijital Tartışmalar" ismiyle on-line seminerler düzenleyecek - TRT World'ün sosyal medya hesapları üzerinden yarın ilki yayınlanacak oturumda, "25 yıl sonra Srebrenitsa" konusu ele alınacak

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:46:37 -
TRT World'den on-line seminerler

ANKARA (AA) - TRT World Forum kültürel, politik, ekonomik ve sosyal sorunlara çözümler aramak amacıyla bu yıl "Dijital Tartışmalar" (Digital Debates) ismiyle on-line seminerler düzenleyecek.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önemli küresel sorunlarına çözüm aramak için 2017'den bu yana birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarını, dünyaca ünlü fikir insanlarını, siyasetçileri, bölge uzmanlarını ve gazetecileri bir araya getiren TRT World Forum, on-line tartışma platformunu dijital ortama taşıyor.

TRT World Forum tarafından ilk kez düzenlenecek on-line seminerlerde, güncel siyasi konular ve medyanın bu konudaki sorumluluğu tartışılacak.

Yarın saat 20.00'de "25 yıl sonra Srebrenitsa" konusunun ele alınacağı programda, ilerleyen haftalarda "Koronavirüs döneminde insani diplomasiyi yeniden düşünmek" ve "Koronavirüs salgını sonrası dünyada seyahat ve turizmin geleceği" konuları gündeme gelecek.

Dijital oturumlar, TRT World Forum'un Facebook, Youtube ve Twitter sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Oturum saatleri, TRT World Forum'un sosyal medya hesaplarından güncel duyurulacak.

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