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Medya TRT World Forum 2021 bugün başlıyor
Medya

TRT World Forum 2021 bugün başlıyor

“Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla bu yıl19-20 Ekim tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2021, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 09:32:00 -
TRT World Forum 2021 bugün başlıyor

Bu yıl 36 ülkeden 100’e yakın konuşmacının katılımıyla 5’incisi düzenlenecek olan TRT World Forum, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın açılış konuşmalarıyla başlıyor.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve açıklamaları dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması, “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” teması ile düzenlenen etkinlikte ulusal ve global pek çok mesaj vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve alanında uzman isimlerin katılacağı TRT World Forum’da iklim ve küresel sağlık krizlerinden uluslararası ekonomik kalkınmaya,Avrasya'nın yükselişinden dijital yönetişime kadardaha birçok önemli konu alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

TRT World Forum 2021 www.trtworldforum.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

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