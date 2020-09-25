TRT Spor duyurdu! Süper Lig'de Vincent Aboubakar bombası
TRT Spor, Avrupa macerasına erken veda eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.
Normal süresi 1-1 biten maçta Portekiz ekibi Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.
Siyah beyazlılarda mutlu son
Uzun süredir eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil etmek isteyen siyah beyazlılar mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı
Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giymiş ve Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atmıştı.