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Spor TRT Spor duyurdu! Süper Lig'de Vincent Aboubakar bombası
Spor

TRT Spor duyurdu! Süper Lig'de Vincent Aboubakar bombası

TRT Spor, Avrupa macerasına erken veda eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:41:00 -
TRT Spor duyurdu! Süper Lig'de Vincent Aboubakar bombası

Normal süresi 1-1 biten maçta Portekiz ekibi Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

Siyah beyazlılarda mutlu son

Uzun süredir eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil etmek isteyen siyah beyazlılar mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı

Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giymiş ve Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atmıştı.

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