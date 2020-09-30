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Spor

TRT Spor

TRT spor Canlı yayın, TRT spor programları, TRT spor kanalı program akışı, TRT Spor kanalında bugün maç var mı? TRT spor transferler konularının detayları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:29:00 -
TRT Spor

TRT 3, 2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlıdır. Bu tarihte yayına başladı. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın sağlıyor.

TRT Spor’da maç özetleri, transferler, canlı skor takibi gibi bilgiler yer almaktadır. Sporseverlerin ilgi ile takip ettiği bu kanala yoğun ilgi olmaktadır.

TRT Spor canlı yayın

TRT Spor’da futbol, basketbol, tenis gibi maçların canlı yayınlarını bulmak mümkündür.

TRT SPOR Canlı İzlemek İçin Frekans Bilgileri:

Uydu Adı: Türksat 3A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa

Frekans: 11.054

POL/Sembol: V / 30000

FEC: 3/4

TRT SPOR'u uydu alıcınıza yüklemek için, yukarıda verilen frekans bilgilerini uydu alıcınıza girmelisiniz.

TRT SPOR Platform Bilgileri

Digiturk: Kanal 86

Turkcell TV: Kanal 70

Vodafone TV: Kanal 70

Kablo TV: Kanal 97

Tivibu: Kanal 85

D-Smart: Kanal 86

TRT SPOR CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

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