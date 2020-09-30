TRT Spor
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TRT 3, 2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlıdır. Bu tarihte yayına başladı. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın sağlıyor.
TRT Spor’da maç özetleri, transferler, canlı skor takibi gibi bilgiler yer almaktadır. Sporseverlerin ilgi ile takip ettiği bu kanala yoğun ilgi olmaktadır.
TRT Spor canlı yayın
TRT Spor’da futbol, basketbol, tenis gibi maçların canlı yayınlarını bulmak mümkündür.
TRT SPOR Canlı İzlemek İçin Frekans Bilgileri:
Uydu Adı: Türksat 3A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
Frekans: 11.054
POL/Sembol: V / 30000
FEC: 3/4
TRT SPOR'u uydu alıcınıza yüklemek için, yukarıda verilen frekans bilgilerini uydu alıcınıza girmelisiniz.
TRT SPOR Platform Bilgileri
Digiturk: Kanal 86
Turkcell TV: Kanal 70
Vodafone TV: Kanal 70
Kablo TV: Kanal 97
Tivibu: Kanal 85
D-Smart: Kanal 86
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