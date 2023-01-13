TRT resmen açıkladı! Başvurular başladı...

TRT tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “12 Punto 2023”e başvurular 12 Ocak itibarıyla başladı. Sinema ile ilgilenen herkesin merakla beklediği, Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe başvurular www.trt12punto.com adresinden 12 Şubat 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “12 Punto 2023” için başvurular başladı. TRT’nin 5’incisini gerçekleştireceği etkinlik bu yıl da Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek. “12 Punto 2023”e, ana yapımcısı Türk bir yapımcı olan uzun metrajlı film projeleri, Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeleri ve kısa film projeleri başvuru yapabilecek.

12 Punto 2023 için başvuruların başladığını sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT olarak bu yıl 5’incisini gerçekleştireceğimiz Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto’ya başvurular başladı.” ifadelerini kullandı.

“12 Punto 2023”e uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları 12 Şubat 2023 Pazar gecesi saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular sadece www.trt12punto.com adresi üzerinde yer alan başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek.

Ön jürinin uzun metraj projeleri değerlendirmesinin ardından 12 finalist proje, 12 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak. Uzun metrajlı projeler arasından, uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”, 3 projeye “TRT Ön Alım Ödülü” ve 6 projeye de “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek.

Kısa metrajlı proje başvuruları arasından 12 projeye ise “TRT Kısa Film Yapım Ödülü” verilecek. Ödül kazanan proje sahipleri 12 Nisan’da açıklanacak. Ödül kazanan proje sahipleri 16-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 12 Punto 2023 haftası esnasında gerçekleştirilecek senaryo geliştirme atölyelerine katılacak. Projelerin çekimlerinin tamamlanmasının ardından filmler, TRT 2’de yayınlanacak.

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat 2023 tarihine dek 12 Punto’ya başvurabilecek. 2020’de ilk kez verilen “TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü”nü kazanan Türkiye-İspanya-Fransa ortak yapımı “Kutsal Ruh” dünya prömiyerini dünyanın en prestijli film festivallerinden Locarno Film Festivali’nin ana yarışmasında gerçekleştirmiş ve ödül kazanmıştı. 2020’de ödül alan Türkiye-Ukrayna ortak yapımı “Klondike” ise dünya prömiyerini dünyanın en önemli film festivallerinden Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirerek, “En İyi Yönetmen” ödülünün sahibi oldu. 2022’de ödül alan Türkiye-Azerbaycan-Meksika ortak yapımı “Balıklara Hutbe” filmi ise Locarno Film Festivali’nde yarışarak, ödül kazandı.

“TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü” ile birlikte, Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önü de açılıyor.

12 Punto’nun uluslararası jüri üyeleri her yıl dünya sinemasının en etkili isimlerinden oluşuyor. 2022’de uluslararası jürisi ödüllü yönetmen Elia Suleiman, Eurimages Başkanı Susan Newman-Baudais, ödüllü yapımcı Philippe Bober, Saraybosna Film Festivali’nin direktörü Jovan Marjanovic ve Venedik Film Festivali programcısı Paolo Bertolin’den oluşuyordu. Geçtiğimiz yıl etkinliğe, 134 uzun metrajlı, 312 kısa metrajlı olmak üzere toplam 446 proje başvuru yaptı.

12 Punto 2023’te başvuran projeler, bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan 5 kişilik ön jüri tarafından değerlendirecek. Finale kalan projelerin ekipleri temmuz ayında gerçekleştirilecek 12 Punto 2023 haftası esnasında dünyaca ünlü senaryo ve pazarlama danışmanları ile toplantılar gerçekleştirecek. Ardından projelerini uluslararası sinema sektörünün en önemli isimlerinin yer aldığı uluslararası jüriye sunacaklar.

12 Punto 2023’e başvuracak projelerin; “Ana yapımcısı Türk bir yapımcı olan uzun metrajlı film projeleri”, “Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeleri” ve “Kısa film projeleri” şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular için tür ve konu kısıtlaması bulunmuyor. Uzun metrajlı proje başvurularının bir yapım şirketi tarafından yapılması gerekirken, kısa metrajlı proje kategorisinde ise böyle bir şart bulunmuyor.