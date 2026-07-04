TRT ortak yapımı animasyon filmi: Nasreddin Hoca 24 Temmuz’da sinemalarda

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alan “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” serisi, dördüncü sinema filmiyle beyazperde için gün sayıyor. TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4”, çocukları ve aileleri bu kez hem dinozorların hüküm sürdüğü uzak geçmişe hem de kadim medeniyetlerin gizemli dünyasına uzanan heyecan dolu bir maceraya davet ediyor.

Anadolu’nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca’nın mizahını, zekâsını ve birbirinden eğlenceli hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan film, üç boyutlu animasyonları ve eğlendirirken öğreten anlatımıyla hem çocukları hem de yetişkinleri sinema salonlarında buluşturacak. Yönetmenliğini Nurullah Yenihan’ın üstlendiği yapımın senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Filmin müzikleri ise Burak Çambel imzasını taşıyor.

FİLMİN KONUSU

Zamanın ötesinde, dinozorların hüküm sürdüğü vahşi bir çağda açılan gizemli bir geçit, Hattuşili’yi raptorların arasına düşürür. Kaçmaya çalışırken aynı çağda mahsur kalan Fransız maceraperest Pierre ile karşılaşan Hattuşili, yaşanan zaman karmaşasının Nasreddin Hoca ve çocuklarla bağlantılı olduğunu fark eder. Hattuşili kaybettiği tacını, Pierre ise eski zenginliğini geri kazanmak için zaman geçitlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya karar verir. Bu sırada günümüzde tarihin değiştiğini, kitaplardaki olayların silindiğini fark eden Nasreddin Hoca ve ekibi, zaman makinesiyle Kadim Medeniyetler Çağı’na doğru yola çıkar. Ulaştıkları görkemli şehirde ise büyük bir sır saklanmaktadır: Kral Balcan gizemli bir şekilde taşlaşmıştır. Prenses Cancan bu durumu halktan gizlemeye çalışırken, kahramanlarımız olayın ardındaki gerçeği araştırmaya başlar. İlk şüpheler aşçı Tavkazan Usta üzerinde yoğunlaşsa da Tarhun ve Hamur’un ortaya çıkışıyla tüm şehri tehdit eden büyük bir gizem aralanır. Bir yanda tarihin akışını bozmaya çalışan Pierre ve Hattuşili, diğer yanda kralı, şehri ve zamanın dengesini korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Nasreddin Hoca ve çocukları soluksuz bir macera beklemektedir.