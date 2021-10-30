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Gündem TRT muhabirine saldırı!
Gündem

TRT muhabirine saldırı!

Dün akşam saatlerinde Kernek Meydanı'nda haber takibi yapan TRT Yurt Muhabiri Burhan Karaduman, bir grubun saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 00:27:00 -
TRT muhabirine saldırı!

Kernek Meydanı’nda haber takibi yapan Burhan Karaduman, kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayarak darp edildi.

Aldığı darbeler nedeniyle 112 sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaduman, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İLKHA

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