TRT EBA Anaokulu yayın hayatına başlıyor

TRT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, evde öğrenim gören 18 milyon öğrencinin hizmetinde olan, öğrenme materyallerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde sunan ve yenilikçi olmaya devam eden TRT’nin EBA kanallarına bir yenisi daha eklendi.

TRT EBA İlkokul kanalı bünyesinde yayımlanan “TRT EBA Anaokulu”, hafta içi her gün 08.00 ve 19.30 saatlerinde çocuklarla buluşuyor. TRT EBA Anaokulunda, “Dünyanın en büyük duvarsız anaokulu” sloganı ile okul öncesi çağındakiçocuklara görsel, duyusal ve zihinsel gelişim süreçleri için ihtiyaç duydukları eğitimler verilecek.