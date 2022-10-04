TRT dizisi final kararı aldı
TRT'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Mükemmel Eşleşme dizisinin final yapma kararı aldığı öğrenildi.
MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı romantik komedi türündeki Mükemmel Eşleşme, final yapıyor..
TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Dizi projeleri peş peşe final yapıyor. “Kusursuz Kiracı” dizisinin geçen hafta ekrana veda etmesine karar verilmişti. Bugün bir final haberi daha geldi. TRT’nin Birol Güven imzalı projesi “Mükemmel Eşleşme” de bitiyor.
Birol Güven ekibe dizinin 13. bölümde final yapacağını duyurdu. Emre Kavuk’un yönettiği dizide Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral oynuyordu.