TRT ‘den İsrail’e sessiz protesto! İsrailli sporcuyu anons etmedi
Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ederken, bugün anlamlı bir olay yaşandı. TRT Spor spikeri, İsrailli sporcunun ismini anons etmedi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yaşanan olay ise sosyal medyaya damga vurdu.
Gazze'de onbinlerce masum sivili katleden terör devleti İsrail'e tüm dünyadan tepkiler devam ediyor. TRT Spor spikeri, bugün yüzme yarışında mücadele eden İsrailli sporcunun ismini anons etmedi. İsrailli sporcunun çıktığı sırada sessiz kalan spiker Hünkar Mutlu'nun bu protestosu sosyal medyada alkış aldı.
İşte o anlar:
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