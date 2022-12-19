TRT 1'in iddialı dizisi final kararı aldı!

TRT1'in Makedonya'da çekilen Balkan Ninnisi dizisi için final kararı verildi. Yazın başlayan ve kış sezonunda da devam eden Balkan Ninnisi'nin final kararı sonrası, dizinin başrollerinden Merih Öztürk'e teklifler gelmeye başladı.

TRT1'in yaz aylarında başlayan dizisi Balkan Ninnisi için seyircisini üzen bir karar verildi. Usta sanatçı Erdal Özyağcılar'ın başrolünde olduğu Balkan Ninnisi'nde genç oyuncular Merih Öztürk ile Emre Bey de yer alıyordu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final kararı verilen Balkan Ninnisi için Üsküp'te gerçekleştirilen çekimler tamamlanmaya başladı.

Yine Erdal Özyağcılar ile birlikte diziden de pek çok ismin rol aldıkları Elveda Rumeli dizisinin çekildiği köyde çekilen Balkan Ninnisi, 25. bölümünde ekrana veda edecek.

Balkan Ninnisi'yle yıldızını parlatan başrol oyuncusu Merih Öztürk'e ise rol teklifleri gelmeye başladı.