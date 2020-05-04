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Ekonomi

Tropik meyveden bereket yağıyor

Antalya ve Mersin’de tropikal meyve ağaçlarının bölgeye adaptasyon sağlamasıyla birlikte yılda 1 milyar dolarlık meyve üretilip, dünyaya ihraç edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 08:35:00 -
Tropik meyveden bereket yağıyor

Antalya’nın Alanya, Gazipaşa ve Serik, Mersin’in Anamur ve Erdemli ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye adaptasyon sağlamasıyla birlikte yılda 1 milyar dolarlık meyve üretilip, dünyaya ihraç edebilme potansiyeline kavuşulacak. Bu konuda yapılan çalışmaları destekleyen üretici Mustafa Ezici, Türkiye’nin tropik ve subtropik olarak adlandırılan meyve türlerinin yetiştirilmesinde son yıllarda büyük gelişmenin sağlandığını, başta Antalya’nın Gazipaşa ilçesi olmak üzere, Alanya ve Serik ilçeleriyle, Mersin’in Anamur ve Erdemli ilçelerinde tropik meyve üretiminin yaygınlaştığını söyledi ve “Yılda 1 milyar dolarlık meyve üretilip, dünyaya ihraç edebiliriz” dedi.

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