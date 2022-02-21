Acun Ilıcalı trilyonluk tazminattan kurtulacak mı? Atakan Işıktutan diskalifiye edildi!

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Acun Ilıcalı, TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star'da yarışırken omzundan sakatlanan Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu hakkında dün bilgi vererek, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim." demişti.

Trilyonluk tazminata mahkum edilebilir!

Yaşanan sakatlığı değerlendiren hukukçular, Atakan Işıktutan'ın omzunda kalıcı hasar tespit edilirse, Acun Ilıcalı'nın yarışma için gerekli tedbirleri almaması sebebi ile trilyonluk tazminata mahkum olabileceğini söylemişti.

Diskalifiye edildi! Tazminattan kurtulacak mı?

Tazminat ödemeye mahkum kalmasına kesin gözü ile bakılan Acun Ilıcalı, bugün Atakan Işıktutan'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurdu. Ilıcalı, Işıktutan'ın diskalifiyesini duyurduğu açıklamada, ''Sağlık ekibimiz detaylı incelemeleri yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil, Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Sağlık ekibimiz toplantıda Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük risk olacağını ve kendi sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Tabii ki üzgünüz. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor. Ve Atakan bugün itibariyle Survivor All Star'a veda etti.'' ifadelerini kullandı.

Işıktutan'ın diskalifiyesinin Ilıcalı'yı tazminattan kurtarıp kurtarmayacağı tartışılırken, Atakan Işıktutan'ın omzunda kalıcı hasar olup olmadığı hala netlik kazanmadı.