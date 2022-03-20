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Dünya Tribün çöktü: 5’i ağır 200 yaralı! Facia anları kamerada
Dünya

Tribün çöktü: 5’i ağır 200 yaralı! Facia anları kamerada

Hindistan'da bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Olayda 5’i ağır toplam 200 kişi yaralanırken o anlar anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:28:00 - 2022-03-20 21:50:05

Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti.

Çökme anı kaydedildi

Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.

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