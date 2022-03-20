Tribün çöktü: 5’i ağır 200 yaralı! Facia anları kamerada
Hindistan'da bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Olayda 5’i ağır toplam 200 kişi yaralanırken o anlar anbean kaydedildi.
Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti.
Çökme anı kaydedildi
Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.