Trezeguet artık Fırtına... 4 yıllık anlaşma!
Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir’de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa’da bulunan Trezeguet’yi kadrosuna kattı.
Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir’de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa’da bulunan Trezeguet’yi kadrosuna kattı.
Bordo mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Heyecanlandıran paylaşım!
Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Emojilerden oluşan paylaşımda Trezeguet'nin gol sevincine gönderme yapıldı.
Başakşehir ve Kasımpaşa dönemi
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında 10 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.