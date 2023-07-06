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Yerel Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı
Yerel

Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 00:35:00 -
Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı

Elazığ'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı bir kadın ve çocuk yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Polis Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ö.E.K. ile F.G.'ye (36) Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu.

Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Öte yandan trenin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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