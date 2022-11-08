Trendyol ve UNDP’den ‘Yarının Köyleri’ hamlesi

‘Yarının Köyleri’ adlı projeyle kırsal kalkınmayı desteklemek amaçlanıyor. Proje kapsamında Trendyol’un teknolojik yetkinliğini ve UNDP’nin saha tecrübesini köylere taşıyarak istihdamın arttırılması, üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca sürdürülebilir üretim kültürünün oluşturulması ve Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması planlanıyor.

Gençlere eğitim verilecek

‘Yarının Köyleri’ çerçevesinde kurulacak dijital merkezlerde gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere e-ticaret, e-ihracat, markalaşma, paketleme ile finans konusunda eğitimler verilecek. Buralarda dijital uygulamaların kullanımı, bilgisayar destekli tasarım gibi farklı alanlarda hizmetler de sunulacak. Projeye Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde 3 pilot köyle başlanacak. 5 yılda toplam 10 köye ulaşılacak. İlk etapta her köy için gelişme potansiyeli olan yerel 3 ürüne odaklanılacak. Pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise ‘Yarının Köyleri’ tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.

1 milyon kişiye ulaşılacak

Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, projeyle 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Tekin, şunları belirtti: “Türkiye’den doğan ve globalleşen bir şirket olarak topraklarımızda büyük emek harcanarak yetiştirilen her bir ürünün daha çok kişiye ulaşıp gerçek değerini bulması en büyük arzumuz. Bir teknoloji şirketi olarak sahip olduğumuz olanaklarla dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. ‘Yarının Köyleri’ bu anlamda etkili dokunuşlar gerçekleştirebileceğimiz, her ayrıntısıyla katkı verebileceğimiz bir proje oldu.”