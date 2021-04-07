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Ekonomi Trendyol’un ramazan kampanyası başladı
Ekonomi

Trendyol’un ramazan kampanyası başladı

Trendyol, ramazan ayı için hazırlıklara başlayanlara özel kampanyasını başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:04:00 -
Trendyol’un ramazan kampanyası başladı

Kampanyada binlerce marka ve yüz binlerce üründe özel fırsatlar Trendyol müşterilerini bekliyor. Ramazan paketleri, süpermarket ürünleri, sahur ve iftar sofraları için hazırlık ve sunum ürünleri, mutfak gereçleri, ramazan ayı için aranan her şey Trendyol’un kampanyasında yerini aldı. Trendyol ramazan kampanyasında, süpermarkette yüzde 15, küçük ev aletlerinde yüzde 5, ev gereçlerinde yüzde 50, hazırlık ve sunum ürünlerinde yüzde 25 ve ev tekstilinde yüzde 25’e varan indirimler sunuluyor. Ramazan hazırlıklarını sürdürenler, aynı zamanda Trendyol’un Ramazanda İyilik Vakti hareketi ile ihtiyaç sahiplerine de destek olabiliyor. Harekete özel hazırlanan gıda paketlerini satın alarak yardımda bulunulurken, bağışlanan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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