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Spor Trendyol’dan futbolseverlere yeni marş: ‘‘Gol Olsun’’
Spor

Trendyol’dan futbolseverlere yeni marş: ‘‘Gol Olsun’’

Yeniakit Publisher
2024-03-09 11:16:00 -
Trendyol’dan futbolseverlere yeni marş: ‘‘Gol Olsun’’

Türk sporunun ve sporcusunun en büyük destekçilerinden Trendyol, hafızalarda yer edecek bir marşla futbol tribünlerinin coşkusuna ortak oluyor. Trendyol, 70’lerin “Oh Olsun” isimli klasik hitini futbolun ruhuna uyarlayarak, Trendyol Süper Lig’de ‘’Gol Olsun” diyor.

Süper Lig’in isim sponsoru ve Türk futbolunun güçlü destekçisi Trendyol, taraftarların heyecanına ortak olmak üzere yayınladığı yeni marşla tribünlerin coşkusunu katlamaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig maçlarında stadyumlarda ve diğer iletişim mecralarında çalacak olan marş, taraftarın futbola duyduğu ortak sevgi ve ilgiyi yansıtmayı amaçlıyor.

Söz ve müziği Oktay Yurdatapan’a ait olan ve Füsun Önal’ın seslendirdiği 1973 çıkışlı "Oh Olsun" isimli klasik hiti Trendyol Süper Lig’de ‘’Gol Olsun” sözleriyle yeniden yorumlayan marş, hangi takıma gönül vermiş olursa olsun tüm taraftarlara hitap ediyor. Trendyol, stadyumlarda heyecanı artıracak bu özel marş ile spora ve sporcuya desteğini bir kez daha taraftarlarla paylaşıyor.

Trendyol, geçtiğimiz ağustos ayında lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını yapmış ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmuştu. Bu anlaşma ile Trendyol Süper Lig, şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 

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