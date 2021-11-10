  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trendyol ve BMD güç birliği yaptı
Ekonomi

Trendyol ve BMD güç birliği yaptı

e-ticaret platformu Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk perakende sektörünü desteklemek için iş birliğine imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:49:00 -
Trendyol ve BMD güç birliği yaptı

YAKUP SARIÇİÇEK

Hem e-ticaret hem de perakende sektörü için önemli bir adım niteliğinde olan iş birliğiyle Trendyol, BMD üyelerine etkili pazarlama faaliyetlerinden vade sürelerini kısaltmaya dönük düzenlenmelere kadar önemli imkanlar sunacak. Ayrıca Trendyol, BMD üyeleriyle birlikte tüm satıcıların ödeme vadelerini Kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenleyecek.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin Trendyol’u olarak Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Pazar yerimizde giyim, elektronik, ev&mobilya, kozmetik olmak üzere 4 farklı sektörden toplam 152 BMD üyesi firmanın 200’ü aşkın markasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu iş birliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Daha dijital

Türkiye’deki esnaf ve KOBİ’leri daha fazla dijitalleştirerek onların işini teknolojiyle, e-ticaretle büyütmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

Pozitif etki olacak

“Özellikle Anadolu illeri Trendyol’dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. Üç büyük il dışındaki KOBİ’leri ve esnafı Türkiye’deki milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek işlerini büyütmelerine destek oluyor, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyoruz. Önemli iş ortaklarımızdan BMD’nin öncülüğünde başlayan bu iş birliği kapsamında, tüm satıcılarımızın ödeme vadelerini kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenledik. Bu uygulamanın tüm ekosistemimize pozitif etki yapacağına inanıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?
Gündem

Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?

Tarihçi olmasına rağmen her konuda ahkam kesmeyi alışkanlık haline getiren İlber Ortaylı, yaptığı son siyasi çıkışla bir kez daha tepkilerin..
Dolar alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolar bu yüzden yükseliyor
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolar bu yüzden yükseliyor

Dolar kuru 9,78 seviyesinde seyrediyor. Gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde..
Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Siyaset

Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ölümünün 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay