Trendyol ve BMD güç birliği yaptı

YAKUP SARIÇİÇEK

Hem e-ticaret hem de perakende sektörü için önemli bir adım niteliğinde olan iş birliğiyle Trendyol, BMD üyelerine etkili pazarlama faaliyetlerinden vade sürelerini kısaltmaya dönük düzenlenmelere kadar önemli imkanlar sunacak. Ayrıca Trendyol, BMD üyeleriyle birlikte tüm satıcıların ödeme vadelerini Kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenleyecek.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin Trendyol’u olarak Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Pazar yerimizde giyim, elektronik, ev&mobilya, kozmetik olmak üzere 4 farklı sektörden toplam 152 BMD üyesi firmanın 200’ü aşkın markasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu iş birliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Daha dijital

Türkiye’deki esnaf ve KOBİ’leri daha fazla dijitalleştirerek onların işini teknolojiyle, e-ticaretle büyütmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

Pozitif etki olacak

“Özellikle Anadolu illeri Trendyol’dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. Üç büyük il dışındaki KOBİ’leri ve esnafı Türkiye’deki milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek işlerini büyütmelerine destek oluyor, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyoruz. Önemli iş ortaklarımızdan BMD’nin öncülüğünde başlayan bu iş birliği kapsamında, tüm satıcılarımızın ödeme vadelerini kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenledik. Bu uygulamanın tüm ekosistemimize pozitif etki yapacağına inanıyoruz.”