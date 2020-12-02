Trendyol tedarikçilerinden Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün

Türkiye’ninTrendyol’u, “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarıyla Kasım’ı yine rekorlarla tamamladı. Trendyol tedarikçileri, Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.Kasım ayı boyunca 5 milyon çeşit ürün Trendyol’da indirimli fiyatlarla müşterilere sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 158 büyüme gerçekleşti.



Trendyol, Kasım’da 1,5 milyar ziyaret ile rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı. Kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla bir rekora daha imza atıldı.



Kasım kampanyalarına Anadolu’dan büyük ilgi



Trendyol Kasım kampanyalarına en yoğun ilgiyi İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep gösterdi. Tüm Türkiye’deki Trendyol tedarikçileri arasında en çok sipariş alan iller ise üç büyük ilin ardından Denizli, Aydın ve Kocaeli oldu.